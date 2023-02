Eine Frau verletzt Leichenwagen löst in Potsdam Auffahrunfall mit drei Auto aus

Bei einem Auffahrunfall auf der Nuthestraße ist am Donnerstag eine Person in Potsdam verletzt worden. Das teilte die Polizei mit. Demnach fuhr zwischen der Abfahrt Neuendorfer Straße und Wetzlarer Straße ein 44 Jahre alter Fahrer eines Leichenwagens auf ein vor ihm fahrendes Auto auf. Dadurch wurde dieses Auto auf einen davor fahrenden Wagen geschoben. Die Karambolage ereignete sich gegen 10 Uhr in Fahrtrichtung stadteinwärts.

Die 51 Jahre alte Fahrerin des mittleren Autos wurde verletzt. Sie wurde zunächst an der Unfallstelle vom Rettungsdienst versorgt, ehe sie in ein Krankenhaus kam. Das Auto der Verletzten wurde an einen Angehörigen übergeben. Die anderen beiden Fahrzeuge blieben fahrbereit. Wegen der Unfallaufnahme und den Aufräumarbeiten wurde die Straße rund 30 Minuten gesperrt. An den drei Fahrzeugen entstand insgesamt ein Schaden von rund 5000 Euro.

