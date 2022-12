Er könnte dringend Hilfe benötigen Mohammad A. in Potsdam verschwunden

Wer hat Mohmmad A. gesehen? Der 52-Jährige stieg am Donnerstag am Potsdamer Hauptbahnhof in eine Straßenbahn der Linie 96 in Richtung „Campus Jungfernsee“. Wie die Polizeidirektion West am Freitag mitteilte, kam er aber nicht bei sich zu Hause an. Die Ermittler leiteten umfangreiche Suchmaßnahmen an - bisher erfolglos.

Die Polizei sucht nach dem vermissten Potsdamer Mohammad A. © Polizei / PD West / Polizei / PD West

Mohammad A. ist 1,73 m groß. Er hat graue, kurze Haare. Er trägt schwarze Wintersachen, eine blaue Jeans und schwarze Schuhe. „Es ist nicht auszuschließen, dass er dringend Hilfe benötigt“, so die Polizei. Bei der Suche nach dem Mann bittet die Polizei um Hilfe aus der Bevölkerung.

Hinweise zum Aufenthaltsort des 52-Jährigen nimmt die Polizeiinspektion Potsdam unter der Rufnummer (0331) 5508-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Zur Startseite