Er trug eine Karnevalsmaske Einbrecher schreckt Potsdamer Mieter auf

Die Bewohner einer Wohnung in der Potsdamer Innenstadt sind am Sonntagabend von einem Einbrecher aufgeschreckt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatten die Mieter Kratzgeräusche an der Wohnungstür des Mehrfamilienhauses gehört. Als sie daraufhin in den Flur gingen, öffnete ein Unbekannter die Tür. Der Mann bemerkte die Bewohner und ergriff umgehend die Flucht.

Die alarmierten Polizisten suchten das Umfeld des Tatorts ab, konnten den Täter aber nicht aufgreifen. Der Mann war dunkel bekleidet. Zudem trug er nach Angaben der Polizei eine Art Karnevalsmaske. Das war auf den Aufzeichnungen der Videoüberwachung der Wohnungstür zu sehen. Wie der Unbekannte in das Mehrfamilienhaus gelangte, ist unklar. Die Ermittlungen laufen. Zum versuchten Wohnungseinbruch wurde eine Anzeige aufgenommen.

