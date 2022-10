Erneut Katalysatorenklau in Potsdam Unbekannte brechen in Autohaus ein

Erneut haben bislang unbekannte Täter in Potsdam Katalysatoren geklaut. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, drangen die Diebe am Wochenende in Babelsberg auf das Grundstück eines Autohauses ein und bauten an zwei Kleintransportern unterschiedlicher Hersteller die Katalysatoren ab. Die Polizei nahm eine Anzeige auf und sicherte Spuren. Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Am Montag wurde bereits bekannt, dass am vergangenen Wochenende in der Brandenburger Vorstadt von einem Mercedes Benz der Katalysator gestohlen wurde. Zwei weitere solcher Fälle wurde die Woche zuvor gemeldet.

E-Bike aus Keller geklaut

Bislang unbekannte Täter brachen nach Angaben der Polizei vom Dienstag im Laufe des Montags in einen Mieterkeller eines Mehrfamilienhaus in Babelsberg ein und stahlen ein hochwertiges Pedelec. Der Schaden beträgt mehrere tausend Euro. Das E-Fahrrad wurde zur Fahndung ausgeschrieben.

Betrunken am Steuer

Für einen 19-Jährigen war die Fahrt auf einem E-Scooter am frühen Dienstagmorgen gegen 3 Uhr zu ende. Wie die Polizei gestern mitteilte, zeigte sich bei einer Kontrolle in der Daimlerstraße, dass der junge Fahrer angetrunken und unter Drogeneinfluss unterwegs war. Ein freiwilliger Atemtest ergab 1,38 Promille und ein Vortest verlief positiv auf Cannabis. Eine Blutentnahme erfolgte und der Führerschein wurde sichergestellt. Anschließend konnte der Heranwachsende weiter zu Fuß gehen, der E-Scooter blieb stehen.

