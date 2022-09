Eröffnung Anfang 2023 geplant Montelino übernimmt Jugendeinrichtung am Remisenpark Potsdam

Potsdam - Der Circus Montelino übernimmt die Trägerschaft für die Jugendfreizeiteinrichtung in der Georg-Hermann Allee 134 am Remisenpark im Volkspark. Das teilte die Stadt Potsdam am Freitag mit.

Die Zeltpunkt Montelino gGmbH habe sich im Trägerinteressenbekundungsverfahren erfolgreich durchgesetzt. Die Prüfkommission sei vom vorgelegten Konzept überzeugt worden, das einen Schwerpunkt setze „auf bewegungs- bzw. sportorientierte, mobil aufsuchende Jugendarbeit, Geschlechtergerechtigkeit sowie Partizipation junger Menschen“. Zudem werde beabsichtigten Kooperationen im Stadtteil ein hoher Stellenwert beigemessen, teilte die Stadt mit.

Der Jugendhilfeausschuss sei mit seinem Votum der Empfehlung der Prüfkommission gefolgt. Unweit des Standorts betreibt Montelino in der Hermann-Kasack-Straße einen Kinder- und Jugendzirkus.

Der Jugendclub an der Ecke Georg-Hermann-Allee/Peter-Huchel-Straße dient den Angaben zufolge als temporäre Einrichtung, bis die geplante Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtung am Standort Rote Kaserne West „planmäßig im Jahr 2027“ fertiggestellt ist. Der neue Jugendclub soll den Angaben zufolge spätestens zum Jahresbeginn 2023 öffnen.

Noosha Aubel, Beigeordnete für Bildung, Kultur, Jugend und Sport, teilte mit: „Damit wird eine von der Landeshauptstadt Potsdam und der ProPotsdam entwickelte flexible Zwischenlösung nun Wirklichkeit. Wir hoffen, dass das Angebot für junge Menschen rege angenommen wird und damit ein wichtiger Baustein im Bereich der sozialen Infrastruktur geschaffen wird.“ (skr)

