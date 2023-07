Erst abgelenkt, dann bestohlen Potsdamer wird Opfer von Betrügerinnen

Ein 83 Jahre alter Potsdamer ist am Mittwoch Opfer von Trickbetrügerinnen geworden. Wie die Polizei mitteilte, ergaunerten zwei Frauen im Wohngebiet am Stern das Portemonnaie des Mannes. Die Kriminellen hatten den Senior zunächst in der Neuendorfer Straße gegen 13 Uhr angesprochen.

Dann lenkten sie ihn ab, indem sie ihm ein Handy vor das Gesicht hielten und ihn baten, ein Taxi zu rufen. Währenddessen griff eine der Betrügerinnen dem 83-Jährigen in die Brusttasche und entwendete dessen Geldbörse. Dann rannten die Kriminellen davon.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den beiden Tatverdächtigen verlief erfolglos. Nun sucht die Polizei Zeugen des Vorfalls. Den Angaben des Mannes zufolge waren die beiden Frauen zwischen 45 und 55 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß. Eine der Diebinnen trug einen Hijab oder eine Burka, die andere war dunkel gekleidet.

Hinweise zu den Betrügerinnen nimmt die Polizeiinspektion Potsdam unter der Telefonnummer (0331) 550 80 entgegen. Auch das Online-Hinweisformular unter polbb.eu/hinweis kann genutzt werden.