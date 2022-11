Exhibitionist in Potsdam gefasst Frau ertappt 51-Jährigen – und fotografiert ihn

In Potsdam ist am Donnerstag in Golm ein Exhibitionist gefasst worden. Das teilte die Polizeidirektion West am Freitag mit. Demnach habe eine Frau in der Mittagszeit einen Mann bemerkt, „der ganz offensichtlich vor ihrem Haus stehend an seinem Genital manipulierte“.

Die Frau fotografierte den Mann und alarmierte die Polizei. Kurz darauf nahmen die Einsatzkräfte an einer Haltestelle einen Verdächtigen ins Visier – auf ihn passte die Beschreibung des Täters durch die Frau. Bei einer Kontrolle stellte sich heraus, dass es sich um den Gesuchten handelte.

Die Einsatzkräfte brachten den 51-Jährigen zum Polizeirevier. Eine Anzeige gegen ihn wurde aufgenommen.

