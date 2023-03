Fahrer hatte es vermutlich zu eilig Radfahrerin in Potsdam von Auto angefahren

Eine Radfahrerin ist am Donnerstag in Potsdam in der Geschwister-Scholl-Straße von einem Auto angefahren und verletzt worden. Der Fahrer hatte die 58-Jährige beim Abbiegen erfasst. Wie die Polizei mitteilte, hatte es der 24-Jährige auf dem Weg zu einem Bewerbungsgespräch offenbar zu eilig. Die gestürzte Radfahrerin wurde zunächst in einem Rettungswagen behandelt, ehe sie für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus kam.

Der Autofahrer hinterließ seine Kontaktdaten beim Ehemann der Verletzten und fuhr dann zu seinem Bewerbungsgespräch. Nach Polizeiangaben kehrte er eine Stunde später zum Unfallort zurück. Gegen ihn wurde eine Verkehrsunfallanzeige aufgenommen.

Nachdem es Anfang des Jahres zu einer Häufung von Radfahrunfällen kam, hatte die Polizei mehr Kontrollen insbesondere an Kreuzungen angekündigt. Nach Angaben des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) starben in Potsdam seit 2013 zehn Radfahrerinnen oder Radfahrer bei Verkehrsunfällen.

