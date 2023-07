Fehlalarm sorgt für Aufregung Mehrstöckiges Potsdamer Wohnhaus geräumt

Aufregung in der Gaußstraße: Nach einem Feueralarm mussten die Bewohnerinnen und Bewohner eines mehrstöckigen Wohnhauses im Potsdamer Wohngebiet am Stern am Mittwochnachmittag auf Anweisung der Polizei ihre Wohnungen räumen.

Feuerwehrleute prüften unterdessen, ob wirklich ein Brand vorlag – und gaben schnell Entwarnung. Die Brandmeldeanlage wurde versehentlich ausgelöst, offenbar durch Bauarbeiten in der 14. Etage. Rund eine halbe Stunde nach dem Feueralarm konnten alle Bewohnerinnen und Bewohner wieder zurück in ihre Wohnungen.