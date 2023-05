Feuer in Potsdam Person aus brennendem Gebäude gerettet

Die Potsdamer Feuerwehr hat am Freitagmorgen in der Templiner Vorstadt eine Person aus einem brennenden Gebäude gerettet. Die Person sei in eine Klinik gekommen, twitterte die Feuerwehr. Demnach steht das betroffene Häuschen eigentlich leer.

Die Feuerwehr benötigte unter Atemschutz zwei Stunden, um das Feuer zu löschen. Die Berufsfeuerwehr wurde von Kräften der Freiwilligen Feuerwehr unterstützt.