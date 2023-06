Feuer in Potsdamer Kleingartenanlage Gartenhäuschen in Babelsberg abgebrannt – niemand verletzt

In Babelsberg ist am frühen Mittwochmorgen ein Gartenhaus in Flammen aufgegangen. 38 Feuerwehrleute waren im Einsatz, um das Häuschen mit einer Grundfläche von rund 60 Quadratmetern zu löschen. Das teilte die Feuerwehr mit. Es wurde niemand verletzt.

Der Einsatz dauerte mehrere Stunden. Am Vormittag liefen noch Restlöscharbeiten. Die Einsatzkräfte wurden um 4.48 Uhr in die Kleingartenanlage in der Fritz-Zubeil-Straße gerufen. Warum das Feuer ausbrach, ist noch unklar.