Feuer in Potsdamer Kleingartensiedlung Gartenlaube abgebrannt

In der Potsdamer Kleingartensiedlung Vogelweide in der Nauener Vorstadt ist in der Nacht zu Mittwoch eine Gartenlaube vollständig abgebrannt. Das teilte die Feuerwehr auf Twitter mit.

Die Einsatzkräfte verhinderten, dass die Flammen auf andere Gärten übergriffen. Das Feuer nahe des Pfingstberges war gegen 4.00 Uhr ausgebrochen.

