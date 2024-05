Feuer schlug auf Böschung über Mehrere brennende Garagen im Potsdamer Wohngebiet Am Stern

Die Potsdamer Feuerwehr ist am frühen Donnerstagnachmittag mit einem Großaufgebot im Wohngebiet Am Stern im Einsatz gewesen. In der Straße Am Mittelbusch waren mehrere Garagen in Brand geraten. Die Flammen schlugen auf die angrenzende Böschung über. Wie die Feuerwehr auf X mitteilte, brannte es auf einer Fläche von etwa 100 Quadratmetern. Rund 50 Feuerwehrleute löschten den Brand. Es wurde niemand verletzt.

Der entstandene Rauch war weithin zu sehen. In Teilen der Stadt lag Brandgeruch in der Luft. Zahlreiche Anrufer hatten sich deswegen bei der Feuerwehr gemeldet. Nach Angaben der Regionalleitstelle West brach das Feuer gegen 13.25 Uhr aus. Am Nachmittag liefen noch Nachlöscharbeiten.