Foto-Fahndung nach Räuber 100 Dosen Energy-Drinks in Potsdam gestohlen

Nachdem zwei Männer im Sommer mehr als 100 Dosen Energy-Drinks aus einem Potsdamer Supermarkt am Schlaatz gestohlen haben, ist die Identität von einem der beiden Täter noch immer unklar. Deswegen hat die Kriminalpolizei nun ein Bild des Gesuchten veröffentlicht. Die Aufnahme stammt aus der Überwachungskamera des Marktes.

Die Polizei fragt: Wer kennt diesen Mann? © Polizei Potsdam

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise. Wer den abgebildeten Mann kennt, soll sich unter der Rufnummer (0331) 5508 0 an die Polizeiinspektion Potsdam wenden. Auch das Online-Hinweisformular unter polbb.eu/Hinweis kann genutzt werden.

Der Raub fand am späten Abend des 30. Juli 2022 in der Straße An der Alten Zauche statt. Daraufhin leitete die Polizei Ermittlungen wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls ein. Einer der beiden Täter wurde mittlerweile identifiziert. Der Mann weigert sich allerdings, den Namen seines Komplizen zu nennen.

Zur Startseite