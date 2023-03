Foto veröffentlicht Potsdamer Polizei sucht EC-Kartendieb

Fahndung nach Dieb: Die Polizei sucht mit Bildern einer Überwachungskamera nach einem bislang Unbekannten, der im vergangenen September mit einer gestohlenen EC-Karte Geld vom Konto eines Potsdamers abgehoben haben soll. Zuvor habe der Mann dem 77-Jährigen in der Lutherstraße in Babelsberg das Portemonnaie aus der Jackentasche geklaut, hieß es.

Die nun veröffentlichten Aufnahmen stammen aus einer Überwachungskamera einer Babelsberger Bankfiliale in der Rudolf-Breitscheid-Straße. Dort hob der Gesuchte am 2. September 2022 einen dreistelligen Betrag vom Konto des 77-Jährigen ab. Am selben Tag hatte der Bestohlene Anzeige erstattet und sein Konto sperren lassen.

Nach Angaben des Diebstahlopfers ist der Täter rund 30 Jahre alt und etwa 1,75 Meter groß. Er hat demnach eine kräftige Statur und einen dunkleren Hautton. Er wurde als südländischer Typ beschrieben. Er trug dunkle Sachen und ein dunkles Basecap.

Bei der Suche nach dem Mann bittet die Polizei um Hilfe aus der Bevölkerung. Hinweise zu der abgebildeten Person nimmt die Polizeiinspektion Potsdam unter der Telefonnummer (0331) 5508-0 entgegen. Zeugen können auch das Online-Hinweisformular unter polbb.eu/Hinweis nutzen.

