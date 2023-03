Frau stand unter Drogen 25-Jährige greift in Potsdam Rettungssanitäter und Polizistin an

Eine 25-Jährige hat am Sonntagmorgen in der Nähe des Potsdamer Hauptbahnhofs einen Rettungssanitäter angegriffen und verletzt, auch eine Polizistin wurde von ihr attackiert. Die Rettungskräfte waren in die Leipziger Straße gerufen worden, weil die Frau sich nach Angaben der Polizei in einem psychischen Ausnahmezustand befand. Sie habe augenscheinlich unter dem Einfluss von Drogen gestanden und sich gegen jegliche medizinischen Maßnahmen gesperrt, teilte die Polizeidirektion West mit.

Die Polizei wurde verständigt, nachdem die 25-Jährige einen Rettungssanitäter mit einer Glasflasche geschlagen hatte. Der 48-Jährige musste daraufhin behandelt werden, für ihn war der Einsatz vorbei. Die Frau setzte sich auch gegen die eingetroffenen Polizisten zur Wehr. Im Zuge einer Durchsuchung biss sie einer 42-Jährigen in den Arm. Die Polizistin wurde zwar leicht verletzt, blieb aber dienstfähig.

Die 25-Jährige kam nach einer angeordneten Blutentnahme in eine psychiatrische Klinik. Gegen die Frau wird nun wegen des Angriffs auf die Rettungskräfte in Verbindung mit gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Zudem wurde ein Verfahren wegen tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Polizeivollstreckungsbeamte eingeleitet.

