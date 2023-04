Frau stößt mit Schüler zusammen Mehrere Menschen bei Radunfällen in Potsdam verletzt

In Potsdam haben sich am Donnerstagmorgen binnen weniger Minuten zwei Fahrrad-Unfälle ereignet – drei Menschen wurden verletzt. Autos waren an den Vorfällen nicht beteiligt.

In der Teltower Vorstadt stürzte eine 41 Jahre alte Radfahrerin, nachdem sie gegen 7.30 Uhr mit einem elf Jahre alten Jungen zusammengestoßen war. Die Radlerin war in der Straße Am Försteracker auf dem Radweg unterwegs, der Schüler auf dem parallel verlaufenden Fußgängerweg. Die verletzte 41-Jährige wurde nach einer Behandlung durch Sanitäter in ein Krankenhaus gebracht. Der Junge erlitt keinen Schaden. Als Grund für die Kollision nannte die Polizei Unachtsamkeit.

Rund 15 Minuten später ging in Babelsberg ein Überholmanöver schief. Ein 59 Jahre alte Radfahrer wollte in der Rudolf-Breitscheid-Straße an einer 52-jährigen Radfahrerin vorbeifahren. Dabei berührten sich die Lenker der Räder, der Mann und die Frau fielen auf die Fahrbahn und wurden verletzt. Die 52-Jährige kam im Gegensatz zu dem 59-Jährigen in ein Krankenhaus. Die Polizei sicherte ihr Fahrrad vor Ort und nahm eine Verkehrsunfallanzeige auf.

Zwei Verletzte Radfahrer am Mittwoch

Erst am Mittwoch wurden in Potsdam im Zuge von Radunfällen zwei Verletzte registriert. Im Stadtteil Drewitz fuhr ein 26 Jahre alter Autofahrer am späten Nachmittag an der Ecke Zum Kirchsteigfeld/Abfahrt L 40 beim Abbiegen eine 57-jährige Radfahrerin an. Die Frau kam leicht verletzt in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt, welche Sorgfaltspflichten der 26-Jährige verletzt hat.

Am Mittwochmorgen war ein 39 Jahre alter Radfahrer mit Verdacht auf einen Knochenbruch in eine Klinik gekommen. Er hatte an der Ecke Georg-Hermann-Allee/Pappelallee versucht, einem Autofahrer auszuweichen, der ihm die Vorfahrt genommen hatte. Der 39-Jährige stieß gegen eine Straßenlaterne, stürzte und verletzte sich an der Schulter.

Laut Statistik wurde zuletzt in Potsdam im Schnitt ein Radfahrer pro Tag bei einem Unfall verletzt. Im Jahr 2021 belief sich die Zahl der registrierten Radunfälle auf 447, davon 366 mit Verletzten.