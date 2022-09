Frau stürzt im Bus Bei Notbremsung in Potsdam verletzt

Bei einer Notbremsung eines Linienbusses am Sonntagnachmittag gegen 14.20 Uhr in der Babelsberger Straße stürzte eine 49-Jährige und verletzte sich leicht. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte zuvor ein Pkw der Marke Audi den Bus in Richtung Lange Brücke geschnitten, so dass der Busfahrer genötigt wurde, zu bremsen.

Die 49-jährige Frau wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw-Fahrer hatte sich vom Unfallort entfernt, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Die Polizei hat eine entsprechende Anzeige aufgenommen.

