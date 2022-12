Für Menschen aus Potsdam und der Region Oberlinhaus startet Tagesklinik für Schmerzpatienten

Die Oberlinklinik der Diakonie in Potsdam schafft ein neues Angebot für Schmerzpatienten. Ab Januar stehe die „Tagesklinik Schmerz“ mit einer teilstationären, interdisziplinären und multimodalen Therapie für chronische Schmerzpatienten zur Verfügung, teilte das Oberlinhaus am Dienstag in Potsdam mit.

Damit werde die bereits 2001 eröffnete orthopädische Tagesklinik der Oberlinklinik erweitert. Kooperationspartner ist den Angaben zufolge das katholische Potsdamer St.-Josefs-Krankenhaus.

Mit dem neuen Angebot werde eine Lücke in der Versorgungslandschaft Potsdams gefüllt, hieß es weiter. Dies sei durch die Aufnahme von 16 tagesklinischen Betten im aktuellen Landeskrankenhausplan Brandenburg ermöglicht worden.

Das Angebot richtet sich den Angaben zufolge vornehmlich an Patienten aus Potsdam und Umgebung, deren Lebensqualität und Arbeitsfähigkeit beeinträchtigt sind oder bei denen sich solche Einschränkungen abzeichnen. (epd)

