Für Studierende und Anwohner Cafeteria der Fachhochschule Potsdam öffnet wieder

Leckeres Gebäck, warme Mahlzeiten und natürlich zahlreiche Kaffeespezialitäten: Mit einem breiten Angebot wird am 8. Januar die Cafeteria der Fachhochschule Potsdam in der Kiepenheuerallee 5 in Bornstedt unter dem Namen „Coffee Nerds“ wiedereröffnet. „Die Vision ist, eine einladende Atmosphäre zu schaffen, die zum Verweilen, Arbeiten und Genießen einlädt, sprich: ein Raum für Begegnungen und Kommunikation“, teilte Anett Chiriac in einer Mitteilung der FH mit. Die Gastronomin wird die Cafeteria mit Bedri Restelica leiten. Beide führten in der Vergangenheit bereits Cafés.

Potsdam Heute Newsletter Der Newsletter aus der PNN-Chefredaktion. Wissen, was in Potsdam wichtig ist — kostenlos freitags in Ihrer Mailbox. E-Mail-Adresse kostenlos anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Das „Coffee Nerds“ soll aber nicht nur eine Anlaufstelle für Studierende und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der FH sein. Auch Anwohnerinnen und Anwohner sind gerne gesehen. Neben Kaffee stehen verschiedene Teesorten, Säfte, Smoothies, hausgemachte Limonaden und Milchalternativen auf der Getränkekarte, dazu können neben Klassikern wie Croissants auch warme Speisen im Bowl-Style bestellt werden. Das gastronomische Angebot soll demnächst um ein Wochenend- und ein Feiertagsbrunch erweitert werden. Um Müll zu reduzieren, sollen die Gäste mittels eines Pfandsystems dazu angeregt werden, wiederverwertbare Behälter zu verwenden.

Ihren Kaffee können die Gäste im Lounge- oder im Arbeitsbereich genießen. Chiriac und Restelica setzen auf ein generationenübergreifendes Konzept. Daher verfügt die Cafeteria auch über einen offenen Platz für Familien mit Kindern. Das „Coffee Nerds“ hat regulär montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr geöffnet, in den Sommermonaten sind längere Öffnungszeiten geplant.