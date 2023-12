Gebaut von Firma aus Werder (Havel) Orgel für Kapelle im Potsdamer Garnisonkirchen-Turm wird eingebaut

Ein halbes Jahr vor der geplanten Eröffnung beginnt der Einbau der neuen Orgel in der Kapelle des wiedererrichteten Turms der Potsdamer Garnisonkirche. Die von der Firma Schuke in Werder (Havel) gebaute Orgel werde am Donnerstag angeliefert und ab Freitag aufgebaut, teilte der Sprecher der Stiftung Garnisonkirche, Wieland Eschenburg, mit. Bis Mitte Februar soll das Instrument nun in der Kapelle im Erdgeschoss des Turms eingebaut und intoniert werden. Der Garnisonkirchen-Turm mit Aussichtsplattform in 57 Metern Höhe soll im Frühsommer 2024 eröffnet werden.

Wieland Eschenburg von der Stiftung Garnisonkirche zeigt die Wandöffnung, in die die Orgel eingebaut werden soll. © dpa/Michael Bahlo

„Diese Orgel macht den Garnisonkirchenturm zu einem Lernort Musik“, sagte Eschenburg. Das Instrument sei mit zwei Orgelwerken ausgestattet - auf der Ostseite der Kapelle mit barockem und auf der Westseite mit romantischem Klangbild. So könne das Klangbild verschiedener Musikepochen erlebbar gemacht werden, erläuterte Eschenburg. Der dazugehörige Spieltisch kann an unterschiedlichen Stellen in der Kapelle angeschlossen werden. Damit können die Besucher eines Konzerts den Organisten in ihrer Mitte erleben.

Die Garnisonkirche wurde im Zweiten Weltkrieg schwer zerstört und 1968 auf Geheiß der DDR-Führung gesprengt. Gegen den Wiederaufbau des Garnisonkirchenturms wenden sich mehrere Initiativen, darunter auch christliche. Die Gegner sehen in dem historischen Bau ein Symbol des Militarismus und einen Treffpunkt rechtsnationaler Bewegungen in den 1920er und 1930er Jahren. (dpa)