Gleisbauarbeiten Am Kanal Hier droht in dieser Woche in Potsdam Stau

Auch die Woche bis zum 2. Juli birgt wieder Staupotenzial. Aufgrund von Gleisbauarbeiten kommt es Am Kanal zwischen Französische Straße und Platz der Einheit zu Beeinträchtigungen: Linksabbiegen aus der Französischen Straße ist nicht möglich.

Leitungsarbeiten sind der Grund, warum der Horstweg zwischen An der Alten Zauche und Heinrich-Mann-Allee halbseitig gesperrt werden muss. Es bleibt für jede Fahrtrichtung eine Spur. Für die Herstellung einer Fernwärme- und Trinkwasserleitung ist die Straße Am Buchhorst zwischen Handelshof und An der Brauerei halbseitig gesperrt.

Am Leipziger Dreieck bleibt die Leipziger Straße stadteinwärts eine Einbahnstraße. Aus Richtung Lange Brücke kommend ist die Einfahrt in die Leipziger Straße bis zur Höhe der Autowerkstatt möglich. Die Straße Brauhausberg ist für Leitungs- und Straßenbaumaßnahmen zwischen Heinrich-Mann-Allee und Finkenweg stadtauswärts Einbahnstraße. Stadteinwärtige Radfahrer:innen werden über Leipziger Straße umgeleitet. In der Heinrich-Mann-Allee ist vor der Leipziger Straße stadtauswärts die rechte Spur gesperrt. Hier besteht Staugefahr in alle Richtungen.

In Babelsberg ist die Daimlerstraße ist wegen Leitungsreparaturen zwischen Voltastraße und Lutherplatz gesperrt. Aufgrund von Tiefbauarbeiten in der Karl-Liebknecht-Straße kommt es zwischen Rudolf-Breitscheid-Straße und Karl-Liebknecht-Stadion zu Einschränkungen im Parkplatz- und Gehwegbereich.

Im Potsdamer Westen ist die Zeppelinstraße zwischen Stormstraße und Im Bogen in stadtauswärtige Richtung auf eine Spur eingeschränkt. In Höhe Schafgraben wird die Zeppelinstraße aufgrund einer Havarie stadtauswärts um eine Spur verengt. Die Lennéstraße ist aufgrund von Leitungsarbeiten von der Einmündung Zeppelinstraße bis Köhlerplatz halbseitig gesperrt.