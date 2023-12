Große Nachfrage, kaum Angebot Warum fehlen in Potsdam die familientauglichen Cafés?

Den Statistiken nach ist Potsdam eine kinderreiche Stadt. Es gibt rund 32.508 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Fragt sich, warum es so wenig Kindercafés gibt. „Mit unserem Angebot für Eltern mit Kleinkindern stehen wir in Potsdam ziemlich allein da“, sagt Julia von La Chevallerie, die vor vier Jahren das Café „Miss Green Bean“ in der Brandenburgerstr. 34 eröffnet hat.