Halali und Historie Potsdamer Jagdschloss Stern öffnet seine Türen fürs Publikum

Das Jagdschloss Stern öffnet am kommenden Sonntag wieder seine Tore. Zwischen 14 Uhr und 17 Uhr wird im Garten des Kastellanhauses Kaffee und selbstgebackener Kuchen angeboten. Um 15 Uhr gibt eine Führung zur Jagd in der Parforceheide einen Einblick in die ursprüngliche Nutzung des Jagdschlosses – auch anhand historischer Jagdutensilien und nachempfundener historischer Kleidung. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

Besucherinnen und Besucher können am Sonntag im Saal des Jagdschlosses auch einen restaurierten und mit elektrischer Beleuchtung versehenen flämischen Messingkronleuchter bestaunen. Der Leuchter wurde von der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten zur Verfügung gestellt. Die Ausstellungen im Schafstall sind ebenfalls geöffnet.

Das Projekt Streuobstwiese lief unterdessen nach Angaben des Fördervereins Jagdschloss Stern erfolgreich an. Bisher wurden Patenschaften für vier Obstbäume und eine Linde übernommen beziehungsweise vorgemerkt. Das gesamte Jagdschloss-Ensemble soll nach bisherigen Plänen für rund 5,8 Millionen Euro bis 2030 saniert werden. Das Schloss war von 1730 bis 1732 unter dem preußischen Soldatenkönig Friedrich Wilhelm I. im Stil eines holländischen Bürgerhauses errichtet worden. Es ist das älteste erhaltene Schlossgebäude in Potsdam.