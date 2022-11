Hier droht in dieser Woche Stau Potsdams Baustellen im Überblick

Die Lage an den Potsdamer Straßenbaustellen unterscheidet sich den Angaben der Stadtverwaltung zufolge nur wenig von der in der vorigen Woche.

Wegen Straßenbauarbeiten ist die Friedrich-Engels-Straße im Bereich der Nuthestraßenbrücke halbseitig gesperrt. Die Zufahrt zur Nuthestraße ist nicht passierbar, es gibt eine Umleitung.

Für Leitungs- und Straßenbauarbeiten ist die Straße Im Bogen zwischen Bahnbrücke und Zeppelinstraße gesperrt. Im Kreuzungsbereich Zeppelinstraße / Im Bogen wird der Verkehr stadtauswärts auf eine Spur eingeschränkt.

Wegen Leitungsarbeiten ist der Werdersche Damm zwischen Wasserwerk Wildpark und Kuhfortdamm voll gesperrt. Eine Umleitung ist ausgeschildert.

Für Straßenarbeiten muss die Linksabbiegerspur zur Schiffbauergasse in der Berliner Straße gesperrt werden.

Alles wie gehabt an der Großbaustelle Leipziger Dreieck: Die Leipziger Straße ist als stadteinwärtige Einbahnstraße freigegeben. Stadtauswärts ist bis Höhe der Autowerkstatt frei. Die Straße Brauhausberg ist für Baumaßnahmen zwischen Heinrich-Mann-Allee und Finkenweg stadtauswärts als Einbahnstraße ausgewiesen. Für den stadtauswärtigen Verkehr in der Heinrich-Mann-Allee ist vor der Leipziger Straße die rechte Spur gesperrt. Es steht jeweils nur eine Spur in Richtung Rehbrücke und Richtung Brauhausberg zur Verfügung. Für Fußgänger und Radfahrer bleiben Umleitungen ebenso am gesamten Leipziger Dreieck bestehen.

Auch die Regelungen rund um die Baustelle Behlertstraße bleiben unverändert: Der Kfz-Verkehr wird in Richtung Norden über Hans-Thoma-Straße umgeleitet. Die Umleitung für Autos in Richtung Zentrum erfolgt über die Französische Straße. Für Lkws gibt es eine eigene Umleitung über Berliner Straße, Yorckstraße, Breite Straße zur B2.

In der Zeppelinstraße dürfen Verkehrsteilnehmer gleich zwei Baustellen erwarten. Zwischen Kastanienallee und Schafgraben kommt es gegenüber der Anlieferzufahrt Kaufland aufgrund eines Hausneubaus zu Einschränkungen. Es steht für jede Richtung nur eine Spur zur Verfügung. In Höhe Stiftstraße muss zur Herstellung eines Hausanschlusses auf eine Spur je Richtung eingeschränkt werden.

In der Straße Am Buchhorst gibt es Leitungsarbeiten. Daher ist im Bereich Verkehrshof und Drewitzer Straße je Richtung nur eine Spur eingerichtet.

