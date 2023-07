Im Schlaf überrascht Zwei Betrüger in Potsdam festgenommen

Die Potsdamer Polizei hat am Mittwochmorgen in der Nauener Vorstadt im Schlaf zwei Betrüger überrascht und festgenommen. Bei der Durchsuchung des angemieteten Appartements stellten die Einsatzkräfte Bargeld, Datenträger und gefälschte Ausweisdokumente sicher. Wegen Betrügereien waren die beiden Männer im Alter von 23 und 25 Jahren bereits polizeibekannt, gegen den jüngeren lag zudem ein Haftbefehl vor. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen musste der 23-Jährige seine Haft antreten. Sein Komplize kam dagegen auf Weisung der Staatsanwaltschaft in der Nacht zu Donnerstag wieder auf freien Fuß. Anwohner hatten die Polizei auf die Spur der beiden Männer gebracht. Demnach wurden sie dabei beobachtet, wie sie in der Wohnung mit Handschuhen Überweisungsträger ausfüllten und Geschäfte an der Haustür abwickelten.

Polizeiliche Ermittlungen erhärteten den Verdacht, dass die Verdächtigen in kriminelle Machenschaften verwickelt sind. Für welche Betrugstaten in Potsdam und der Region die beiden Männer möglicherweise verantwortlich sind, ermittelt die Kriminalpolizei.