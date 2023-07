In der Nähe des Potsdamer Hauptbahnhofs Betrunken auf E-Roller unterwegs

Betrunken sind am frühen Samstagmorgen zwei Erwachsene in der Nähe des Hauptbahnhofs abwechselnd auf einem E-Roller unterwegs gewesen. Dabei seien sie beobachtet worden, teilte die Polizeidirektion West mit. Noch vor Ort wurde bei den Personen ein Atemalkoholvortest durchgeführt. In einem Fall lag der Wert im Ordnungswidrigkeitenbereich, im anderen Fall im Straftatenbereich.

Bei einer Fahrt mit 0,5 Promille oder mehr liegt eine Ordnungswidrigkeit vor, ab 1,1 Promille besteht absolute Fahruntüchtigkeit. Nach Abschluss der Maßnahmen wurden die beiden Personen entlassen. Die Weiterfahrt wurde ihnen untersagt. (cmü)