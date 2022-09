In Firma eingebrochen Auch Bargeld geklaut

Bislang unbekannte Täter sind in Babelsberg in ein Firmengebäude eingebrochen und haben diverse Gegenstände und Bargeld geklaut. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, muss sich die Tat zwischen vergangenem Samstag und Montagmorgen gegen 6 Uhr ereignet haben. Die Täter verschafften sich demnach Zugang, in dem sie ein Fenster aufhebelten. Spuren wurden gesichert und ein Strafverfahren eingeleitet. Die Kriminalpolizei ermittelt.

