In Potsdamer Bahnhofspassage Aggressiver Ladendieb mit Taser gestoppt

Ein betrunkener Ladendieb ist am Dienstagabend in der Potsdamer Bahnhofspassage ertappt worden. Nachdem er sich gegenüber dem Sicherheitsdienst und den Polizisten aggressiv verhalten hatte, setzte eine Polizistin einen Taser ein, um ihn zu überwältigen.

Der 25-Jährige, der Alkohol und Schokolade an sich genommen hatte, wollte zunächst die Flucht ergreifen. Doch der Mitarbeiter des Geschäfts hinderte ihn daran. Dann eskalierte die Situation. Erst griff er den Sicherheitsdienst an. Als er vom ebenfalls informierten Rettungsdienst wegen einer schlecht versorgten Wunde am Kopf behandelt wurde, riss er sich los und attackierte eine Polizistin.

Atemalkoholtest ergab mehr als drei Promille

Die Beamtin wehrte sich zwar gegen den Angriff, der Ladendieb ließ sich aber weiterhin nicht beruhigen, sodass die Polizistin ihren Taser nutzte. Nach Einsatz des Distanzelektroimpulsgeräts wurde der Mann kurzzeitig fixiert. Gegen ihn wurde eine Strafanzeige aufgenommen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund drei Promille. Um eine ältere Verletzung zu behandeln, kam er ins Krankenhaus. Durch den Taser wurde er nach Angaben der Polizei nicht verletzt.

In der vergangenen Woche hatte die Polizei in Babelsberg einen Taser eingesetzt, um einen 33-Jährigen zu überwältigen, der sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand. Mitte Juni griff die Polizei zum Taser, nachdem ein 32-Jähriger in einer Fachklinik randaliert hatte.