In Potsdamer Waldgebiet Bootsführer entdeckt vermisste Brandenburger Seniorin

Ein glücklicher Zufall hat die Polizei auf die Spur der vermissten Elly Erna B. aus der brandenburgischen Gemeinde Wustermark (Kreis Havelland) gebracht. Wie die Polizeidirektion West mitteilte, entdeckte ein Bootsführer die 82-Jährige am Freitag gegen 19 Uhr von seinem Boot aus in einem Waldgebiet am Sacrow-Paretzer-Kanal im Potsdamer Ortsteil Marquardt.

„Die Frau wurde aufgrund ihres Zustandes durch einen Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht“, hieß es in einer Mitteilung. Die 82-Jährige war unterkühlt und dehydriert.

Elly Erna B. wurde am Donnerstagabend als vermisst gemeldet. Sie hatte am Nachmittag ihre Wohneinrichtung am Brunnenplatz verlassen und war nicht dorthin zurückgekehrt. Daraufhin führte die Polizei umfangreiche Suchmaßnahmen durch. Auch eine Öffentlichkeitsfahndung wurde eingeleitet.