Junge raubte Seniorin die Handtasche Potsdamer Polizei sucht minderjährigen Täter

Nachdem ein Junge Mitte Mai in Potsdam eine Seniorin überfallen hat, sucht die Polizei nun mit einem Bild aus einer Überwachungskamera nach dem minderjährigen Täter. Der Unbekannte hatte nach Angaben der Ermittler einer 87-Jährigen am frühen Nachmittag des 14. Mai an der Südrampe der Humboldtbrücke die Handtasche entrissen.

„Es besteht außerdem der Verdacht, dass der Junge am gleichen Tag einen weiteren Raubüberfall auf ein betagtes Opfer begangen hat“, teilte die Polizei mit. Das veröffentlichte Bild zeigt den mutmaßlichen Täter in einer Straßenbahn.

Laut der ursprünglichen Polizeimeldung hatte der Junge den Überfall auf die 87-Jährige zusammen mit zwei Mädchen begangen. Dabei war die Seniorin gestürzt. Sie kam zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Das Trio hatte nach dem Raub die Flucht ergriffen. Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf.

Hinweise auf die Identität oder den Aufenthaltsort des Jungen nimmt die Polizeiinspektion Potsdam unter der Telefonnummer 0331-5508 0 entgegen. Auch das Online-Hinweisformular der Polizei kann genutzt werden.

