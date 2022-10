Katalysatoren geklaut Zwei Autos in Potsdam betroffen

Von zwei Fahrzeugen sind zwischen vergangenen Freitag und Dienstagmorgen um 9 Uhr die Katalysatoren geklaut worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, meldete am Dienstagmorgen zunächst der Besitzer eines Toyota den Diebstahl. Das Fahrzeug war von Freitag bis Dienstag öffentlich zugängig in Babelsberg Nord geparkt.

Gegen 13.30 Uhr am Dienstag meldete sich dann laut Polizei noch der Halter eines Opel. Auch hier wurde der Katalysator am zurückliegenden Wochenende geklaut. Der Wagen stand in Zentrum Ost. In beiden Fällen gibt es keine Hinweise auf die Täter. Die Polizei prüft einen Zusammenhang.

