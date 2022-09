Koffer aus Auto geklaut Drinnen war nur gebrauchte Wäsche

Verrechnet haben dürften sich die Diebe, die am Montag aus einem Fahrzeug in Potsdam West einen Koffer entwendeten: Nach Angaben des Geschädigten enthielt der Koffer lediglich gebrauchte Wäsche, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Tat soll sich demnach zwischen 1.55 Uhr und 13.25 Uhr ereignet haben. Laut Polizei schlugen die Täter die Heckscheibe ein. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Zur Startseite