Kollision mit Tram Transporter-Fahrerin bei Unfall in Potsdam eingeklemmt

In Potsdam ist am Mittwochmorgen in der Georg-Hermann-Allee im Bornstedter Feld eine Straßenbahn mit einem Transporter zusammengestoßen. Wie die Feuerwehr auf X mitteilte, wurde die Transporter-Fahrerin eingeklemmt und durch Einsatzkräfte befreit. Den Angaben zufolge blieben die Fahrgäste einer Tram der Linie 96 unverletzt. Der Fahrer kam zur Kontrolle ins Krankenhaus.

Der Unfall führte kurzzeitig zu Einschränkungen im Nahverkehr. Wie der Verkehrsbetrieb in Potsdam (ViP) auf X mitteilte, wurde die Linie 96 zwischen Campus Fachhochschule und Campus Jungfernsee nach der Kollision unterbrochen. Mittlerweile ist die Strecke wieder befahrbar.