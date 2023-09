Kriminalpolizei ermittelt Mercedes in Potsdamer Innenstadt abgebrannt

In der Potsdamer Innenstadt ist in der Nacht zu Freitag ein Auto abgebrannt. Warum der Mercedes in Flammen aufging, ist nach Angaben der Polizeidirektion West unklar. Eine Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden. Die Kriminalpolizei wollte am Freitag die Ermittlungen zur Brandursache aufnehmen. Es wurde niemand verletzt.

Zeugen hatten den brennenden Wagen gegen 1 Uhr auf einem Parkplatz in der Nähe des Platzes der Einheit bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Den eintreffenden Feuerwehrleuten gelang es, das Auto zu löschen. Zuvor hatten die Zeugen bereits Löschversuche unternommen. Die Einsatzkräfte verhinderten, dass das Feuer auf andere Autos übergriff. Der Mercedes wurde durch den Brand zerstört. Nach einer ersten Schätzung beläuft sich der Schaden auf eine fünfstellige Summe.

Zudem brannte am Freitagmorgen auf einer Baustelle in der Breiten Straße an der Ecke Zeppelinstraße ein Lkw-Anhänger. Ein Zusammenhang zwischen den Fällen besteht aber wohl nicht. Die Polizei geht nach derzeitigen Erkenntnissen von einem technischen Defekt aus. Das teilte die Polizeidirektion West auf PNN-Nachfrage mit.