Krimineller gab sich als Bankmitarbeiter aus Potsdamer um mehr als 10.000 Euro betrogen

Ein 82 Jahre alter Potsdamer ist von einem Betrüger um mehr als 10.000 Euro gebracht worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte sich der Kriminelle am Montag gegenüber dem Senior als Bankmitarbeiter ausgegeben.

Im Laufe des Gesprächs gelangte der Betrüger an persönliche Informationen des Potsdamers. Zudem überzeugte er ihn, einen Link in einer gleichzeitig verschickten E-Mail anzuklicken.

Die Kriminalpolizei rät: Geben Sie niemals persönliche Daten oder Bankdaten am Telefon preis! Gesundes Misstrauen schützt.

Beenden Sie das Gespräch, wenn Sie den leisesten Verdacht hegen, dass etwas nicht in Ordnung sein könnte und verständigen Sie unverzüglich Ihre Bank.

Falls Sie Opfer einer Straftat geworden sind, erstatten Sie Anzeige bei der Polizei.

„Dadurch war der Betrüger offenbar in der Lage, aus der Ferne auf das Konto des Potsdamers zuzugreifen“, so die Polizei. Tags darauf fehlten auf dem Konto des 82-Jährigen mehr als 10.000 Euro. Noch am Dienstag erstattete der Betrogene Anzeige. Die Kriminalpolizei ermittelt.