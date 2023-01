Küchenbrand am Stern Eine Person ins Krankenhaus gebracht

Bei einem Brand in einer Potsdamer Wohnung ist am Montagmorgen ein Mensch verletzt worden. Das Feuer war nach Angaben der Feuerwehr in einer Küche eines Mehrfamilienhauses in der Gluckstraße im Wohngebiet am Stern ausgebrochen.

Eine Person wurde zunächst vor Ort vom Rettungsdienst behandelt, ehe sie in ein Krankenhaus gebracht wurde. Es besteht der Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung.

Das Feuer ist inzwischen gelöscht. Die betroffene Wohnung wurde belüftet. Die Polizei übernimmt die weiteren Ermittlungen. Rund 25 Feuerwehrleute waren im Einsatz.

