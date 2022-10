Laub, Rasenschnitt und Astwerk Stadt sammelt Grünabfall der Potsdamer

Potsdamer:innen können am 22. Oktober und 12. November ihren Grünabfall bei Sammelfahrzeugen der Stadtentsorgung (STEP) abgeben. Diese werden an festgelegten Standorten zur Verfügung gestellt, teilte das Rathaus am gestrigen Montag mit. Die Stadt bittet darum, den Grünabfall nicht lose in Schubkarren oder Anhängern anzuliefern, sondern in Säcken, Transporttüten oder Beuteln, sodass er möglichst einfach ausgeschüttet werden kann. Für alle Potsdamer Privathaushalte ist die Abgabe von Grünabfällen laut Stadt bis zu einer Menge von maximal einem Kubikmeter kostenlos möglich.

Grünabfälle umfassen den Angaben nach vor allem Laub, Rasenschnitt, Astwerk (bis maximal zwölf Zentimeter Durchmesser) sowie Blumen und Pflanzen aus Haus und Garten. Nicht angenommen würden hingegen Blumentöpfe, Steine, Erde oder Bauschutt - ebenso wie Baumstämme und -stümpfe, oder Fallobst. Die Stadt weist zudem darauf hin, dass Transporttüten oder Beutel wieder mitgenommen werden müssen. Vorheriges Anliefern oder Bereitlegen sei verboten, heißt es weiter.

Standorte und Termine der Grünabfallsammlung am 22. Oktober 2022

Samstag, 22.10.2022, 8 bis 10 Uhr

Alt Drewitz (Neuendorfer Str./ Turmstr.) Am Stern (Hubertusdamm/ Tschaikowskistr.) Babelsberg (Karl-Marx-Str./ Allee nach Glienicke) Bornim (Amundsenstr./ Am Raubfang) Eiche (Kaiser-Friedrich-Str., Höhe Polizei) Waldstadt II (Meisenweg, am Wertstoffstandplatz)

Samstag, 22.10.2022, 13 bis 15 Uhr

Babelsberg (Domstr., am Wertstoffstandplatz) Babelsberg (Plantagenstr./ Goetheplatz) Bornstedt (Kirschallee/ Grenzallee) Golm (In der Feldmark, am Wertstoffstandplatz) Templiner Vorstadt (Templiner Str., am Sportplatz) Waldstadt I (Heinrich-Mann-Allee/ Heimrode)

Standorte und Termine der Grünabfallsammlung am 12. November 2022

Samstag, 12.11.2022, 8 bis 10 Uhr

Am Stern (Jagdhausstr., am Wertstoffstandplatz) Bornim (Hügelweg/ Florastr.) Fahrland (Gartenstr./ Am Upstall) Neu Fahrland (Am Kirchberg, Parkplatz Kita) Uetz (Uetzer Dorfstr.) Satzkorn (Dorfstr. 2, Alte Feuerwehr)

Samstag, 12.11.2022, 13 bis 15 Uhr

Berliner Vorstadt (Mühlenweg/ Seestr.) Groß Glienicke (Seeburger Chaussee 2, Einfahrt LfU) Grube (Laubenweg, an der Feuerwehr) Marquardt (Fahrländer Str., vor der Kulturscheune) Nauener Vorstadt (Am Hang/ Vogelweide) Potsdam West (Im Bogen 6)

Alternativ können Grün- und Gartenabfälle auch an den Potsdamer Wertstoffhöfen bzw. der Kompostierungsanlage in Nedlitz abgegeben werden. An welchen Standorten wann Grünabfall angenommen wird, ist auch unter auf der Webseite der STEP aufgeführt.

