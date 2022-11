Lauter Knall schreckt Anwohner auf Verpuffung in Potsdams Innenstadt

Bei einer Verpuffung in Potsdams Innenstadt ist am Freitag niemand verletzt worden. Der Vorfall hatte sich in der Küche eines Ladens in der Gutenbergstraße ereignet. „Das anschließende Feuer beschädigte Teile der Einrichtung und sorgte im Haus für eine starke Rauchentwicklung“, teilte die Polizei mit.

Die Ursache ist unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Nach Angaben der Ermittler wird überprüft, ob es sich um einen technischen Defekt gehandelt haben könnte.

Rund 30 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Sie brachten die Bewohner:innen, die durch einen lauten Knall aufgeschreckt worden waren, schnell in Sicherheit und löschten den Brand. Durch den Einsatz kam es zu Verkehrsbehinderungen. Wenn das Haus ausgelüftet ist, können die Bewohner:innen nach Angaben der Polizei wieder ins Gebäude. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf 50.000 bis 60.000 Euro.

Zur Startseite