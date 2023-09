Linienbus touchiert Radfahrer 41-Jähriger bei Sturz in Potsdam verletzt

Ein Fahrradfahrer hat sich am Montagmittag in Babelsberg leicht verletzt, nachdem er in der Großbeerenstraße von einem Linienbus touchiert wurde. Wie die Polizei mitteilte, war der Bus beim Abbiegen auf den Radweg geraten. Durch die Berührung mit dem Linienbus verlor ein 41-Jähriger die Kontrolle über sein Rad und stürzte.

Der Mann wurde zunächst vor Ort vom Rettungsdienst behandelt. Es bestand der Verdacht auf einen Bruch des Schlüsselbeins. Der 41-Jährige kam zur Untersuchung und zur weiteren Behandlung seiner Verletzungen ins Krankenhaus.

Der Unfall sorgte kurzzeitig für Verzögerung im Fahrplan des Busses. Der Sachschaden am Fahrrad beläuft sich nach Polizeiangaben auf rund 100 Euro.