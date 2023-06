Mann stand unter Drogen 20-Jähriger bedroht Rettungskräfte in Potsdam

Potsdamer Rettungskräfte mussten in der Nacht zu Freitag eine bedrohliche Situation meistern. Bei einem Einsatz im Wohngebiet am Stern rannte ein 20-Jähriger mit erhobenen Fäusten auf sie zu. Ein Rettungswagen war zu dessen Wohnung in der Newtonstraße gerufen worden, da sich ein Mann nach einem Sturz verletzt haben sollte.

Vor Ort hörten die Rettungskräfte Schreie. Als die Wohnungstür geöffnet wurde, ging der 20-Jährige auf die Sanitäter los. Wie die Polizei mitteilte, konnte er nur mühsam überwältigt werden. Der alkoholisierte Mann stand den Angaben zufolge offenbar unter Drogen. Hinzugerufene Polizisten nahmen wegen des Angriffs auf die Rettungskräfte eine Anzeige gegen den Potsdamer auf. Es wurde niemand verletzt.