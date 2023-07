Mehr als vier Jahre nach Leichenfund in Potsdam Polizei bitte um Hilfe bei der Identifizierung eines Toten

Auch nach mehr als vier Jahren ist das Rätsel nicht gelöst: Wer war der Mann, den Potsdamer Polizisten am 10. November 2018 tot in einem leerstehenden Gebäude in der Zeppelinstraße fanden? „Bis jetzt gibt es keine Hinweise auf die Identität des Toten“, sagte Daniel Keip, Sprecher der Polizeidirektion West, auf Nachfrage der PNN. Eine Vermisstenmeldung, die die Ermittler auf die richtige Spur bringen könnte, ist in all den Jahren nicht eingegangen.

Um den Mann doch noch zu identifizieren, bittet die Polizei nun um Hilfe aus der Bevölkerung. Dafür eine Bildrekonstruktion des Gesichts des Verstorbenen, die das Landeskriminalamt erstellt hat, veröffentlicht. Dies geschah auf Weisung der Staatsanwaltschaft. Zuvor seien alle Ermittlungsmethoden ausgeschöpft worden, sagte der Polizeisprecher. Auch das Landeskriminalamt und Kriminaltechniker waren an den Ermittlungen beteiligt.

Polizeidirektion West, BU: Unbekannter Toter in Potsdam gefunden © POLIZEIDIREKTION WEST

Keine Hinweise auf Verbrechen

Auf dem angefertigten Bild ist ein Mann mit gräulichem Haar und einem Vollbart zu sehen. „Als der Mann aufgefunden wurde, trug er eine graue Jacke, einen blauweiß gestreiften Pullover und darunter ein grau-buntes Shirt. Er hatte eine blaue Freizeithose und graue Turnschuhe an“, teilte die Polizei mit.

Nach dem Fund wurde das Alter des Mannes auf rund 40 Jahre geschätzt. „Das ist aber mehr als unklar“, sagte Keip. Der Mann wurde in einem Gebäude gefunden, das nach Polizeiangaben damals von Menschen ohne festen Wohnsitz gelegentlich als Unterkunft genutzt wurde. Hinweise darauf, dass der Unbekannte Opfer eines Verbrechens wurde, liegen den Ermittlern nicht vor.

Klar ist dagegen: Die Polizei wird weiter versuchen, den Toten zu identifizieren. Denn jeder Mensch habe es verdient, unter seinem Namen bestattet zu werden und dass die Angehörigen über den Tod des Verwandten unterrichtet werden, so die Polizeidirektion West.