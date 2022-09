Mehrere Fahrzeuge in Potsdam aufgebrochen Diebe erbeuten Werkzeug

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Mittwoch mehrere Fahrzeuge im Wohngebiet Stern aufgebrochen. Bei bisher sechs angezeigten Fahrzeugen der Marken Renault, Opel, Ford und VW beschädigten sie die Schiebetür der Laderäume und gelangten so in die Fahrzeuge, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Bei einigen Fahrzeugen konnten die Täter hier Werkzeug erbeuten.

Die Taten haben sich zwischen Dienstag 18 Uhr und Mittwochfrüh 6.15 Uhr ereignet. Die Gesamtschadenshöhe ist derzeit nicht bekannt. Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei und prüft dabei mögliche Zusammenhänge zwischen den einzelnen Taten.

