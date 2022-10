Meinel geht nach 18 Jahren Generationswechsel an der Spitze des Hasso-Plattner-Instituts

Umbruch an der Spitze des Hasso-Plattner-Instituts: Der bisherige CEO und Gründungsdekan Christoph Meinel geht nach 18 Jahren als Institutsdirektor in den Ruhestand. Zugleich erweitert das Potsdamer Exzellenz-Zentrum für Digital Engineering seine Geschäftsführung. Das kündigte die Hasso-Plattner-Foundation als Träger des Instituts am gestrigen Freitag an.

Demnach soll es künftig drei Geschäftsführer geben: Der bisherige kaufmännische Geschäftsführer, Dr. Marcus Kölling, soll sich weiterhin schwerpunktmäßig um die Themen Finanzen und Administration kümmern. Ihm zur Seite stehen soll zum einen Professor Tobias Friedrich, der derzeit noch Dekan der Digital Engineering Fakultät an der Universität Potsdam und Leiter des Fachgebiets Algorithm Engineering ist. Sein Geschäftsbereich umfasse vor allem die akademischen Themen wie Forschung und Lehre, hieß es. Zum anderen werde Professor Ralf Herbrich, der Leiter des Fachgebiets Artificial Intelligence and Sustainability, zum Geschäftsführer berufen. Er soll laut Mitteilung mit den strategischen Beziehungen des HPI zu Wirtschaft und Politik auf nationaler und internationaler Ebene betraut werden.

Meinel soll Verbindungen herstellen

Mit der Vergrößerung der Geschäftsführung des HPI bezweckt die Hasso Plattner Foundation den Angaben nach, dass die strategischen Themen und deren operative Umsetzung im Team gemeinsam verantwortet werden.

Meinel solle „das Geschäftsjahr 2022 erfolgreich zu Ende bringen und bis zu seiner Emeritierung Ende März 2023 insbesondere die vielfältigen Verbindungen des HPIs im akademischen, industriellen und politischen Bereich an die neue Geschäftsführung übergeben“, hieß es.

Plattner zeigt sich dankbar

Der Stifter und Initiator des HPIs, Professor Hasso Plattner, würdigte die Arbeit von Meinel. „Die bisherige Erfolgsgeschichte des HPIs spiegelt sich in den Spitzenplätzen der Hochschul-Rankings wider“, sagte er laut Mitteilung. „Prof. Meinel hat dazu maßgeblich beigetragen und wir sind ihm sehr dankbar dafür.“ Für die Zukunft wünsche er sich, dass das HPI auch international zum Exzellenzzentrum für Digital Engineering wird.

Die Hasso Plattner Foundation will als gemeinnützige Einrichtung Bildung, Kultur und Umweltschutz fördern. Das von ihr getragene Hasso-Plattner-Institut ist Deutschlands universitäres Exzellenz-Zentrum für Digital Engineering. Die gemeinsame Digital-Engineering-Fakultät des HPI und der Universität Potsdam bieten mit dem Bachelorstudiengang „IT-Systems Engineering“ ein deutschlandweit einmaliges praxisnahes ingenieurwissenschaftliches Informatikstudium an.

