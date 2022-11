Meist zitiert Potsdamer Forscher weltspitze

Insgesamt fünf Potsdamer Wissenschaftler, darunter mehrere der Universität Potsdam, gehören zu den am häufigsten zitierten Forschern ihres Fachs in der Welt. Das zumindest geht aus der diesjährige Liste der „Highly Cited Researchers“ hervor, die von der „Web of Science Group“ des US-Unternehmens „Clarivate Analytics“ erstellt wird. Der Universität Potsdam zufolge landen dabei der Physiker Dieter Neher und der Molekularbiologe Bernd Müller-Röber der Uni bereits das zweite Jahr in Folge auf der Liste der einflussreichsten Wissenschaftler ihrer Fachgebiete.

Ebenfalls im Ranking ganz weit vorne sind Martin Herold, Stefan Rahmstorf und Philipp A. Wigge, drei von der Uni Potsdam gemeinsam mit dem Potsdamer GeoForschungsZentrum (GfZ), dem Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK) und dem Leibniz-Institut für Gemüse- und Zierpflanzenbau (IGZ) berufene Forscher. Das jährlich erstellte Ranking umfasst 2022 fast 7000 Wissenschaftler:innen aus 69 Ländern. Deutschland hat damit Australien überholt und liegt im globalen Vergleich der Staaten auf Rang vier – hinter den USA, China und Großbritannien.

Zur Startseite