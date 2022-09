Messer-Attacke auf Potsdamer Radfahrer Polizei sucht mit Foto nach Verdächtigem

Ein Unbekannter hat Mitte August in Babelsberg Süd einen Radfahrer mit einem Cuttermesser verletzt. Mit Bildern einer Überwachungskamera sucht die Polizei nun nach dem Täter. Wie die Polizeidirektion West mitteilte, stach der Verdächtige am frühen Abend des 17. Augusts in der Wetzlarer Straße zu.

Nach dem Vorfall hatte die Behörde berichtet, dass es zwischen dem Täter und dem 54 Jahre alten Opfer zuvor zu einem Streit gekommen war. Die Polizei nahm eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung auf. Der 54-Jährige kam zur Behandlung ins Krankenhaus.

Der Täter ist nach Angaben der Ermittler etwa 30 und 35 Jahre alt, zwischen 1,70 Meter bis 1,80 Meter groß und von eher dicker Gestalt sein. Zur Tatzeit hatte er einen rötlich/orangen Helm mit kleinem Schirm auf. Er trug eine helle Brille sowie sportliche Freizeitkleidung und hatte einen Stoppelbart. Für den Angriff verwendete der Mann ein weißes, schmales Cuttermesser.

Die Polizei hofft auf Hinweise auf die Identität dieses Mannes. © Polizei Potsdam

Hinweise auf die Identität oder den Aufenthaltsort des Unbekannten nimmt die Polizeiinspektion Potsdam unter der Telefonnummer 0331-5508 0 entgegen. Auch das Online-Hinweisformular der Polizei kann genutzt werden.

Bereits Ende April war in der Wetzlarer Straße eine Frau von einem unbekannten Radfahrer mit einem Cuttermesser verletzt worden. Ob es sich um denselben Tätern handeln könnte, ist Teil der polizeilichen Ermittlungen. Das teilte die Polizei auf PNN-Nachfrage mit. „Da bisher kein Tatverdächtiger identifiziert werden konnte, bleibt das Ergebnis abzuwarten“, sagte ein Sprecher. Weitere Angriffe mit einem Cuttermesser oder einem anderen gefährlichen Gegenstand in Potsdam sind der Polizei den Angaben zufolge bislang nicht bekannt.

