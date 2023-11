Mit fast 2,5 Promille unterwegs Betrunkener Autofahrer stößt in Potsdam mit Linienbus zusammen

Ein stark betrunkener Autofahrer hat am Mittwochmorgen in Potsdam einen Unfall verursacht. Der 41 Jahre alte Fahrer stieß mit seinem Wagen nach Polizeiangaben gegen 5.30 Uhr in der Straße Zur Historischen Mühle in der Brandenburger Vorstadt mit einem fahrenden Linienbus zusammen. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem Unfallverursacher einen Wert von 2,49 Promille.

Der 41-Jährige habe zwar keine offensichtlichen Verletzungen aufgewiesen, dennoch sei er nach einer Versorgung durch den Rettungsdienst für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizeidirektion West mit. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt, ein Abschleppdienst transportierte sein Auto ab.

Zum Unfallzeitpunkt befanden sich keine Fahrgäste in dem Bus. Der Fahrer blieb unverletzt. Der Linienbus war nach dem Zusammenstoß aber nicht mehr fahrtüchtig und musste ins Depot gebracht werden.