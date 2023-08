Mit mehr als zwei Promille unterwegs Betrunkener Motorradfahrer bei Sturz in Potsdam verletzt

Ein stark betrunkener Motorradfahrer hat sich am Sonntagnachmittag in Potsdam bei einem Unfall verletzt. Wie die Polizei mitteilte, stürzte der 62-Jährige, als er mit seiner Maschine von der Friedrich-List-Straße auf die Nuthestraße auffahren wollte. Andere Verkehrsteilnehmer waren an dem Unfall nicht beteiligt.

Der Motorradfahrer wurde zunächst vor Ort vom Rettungsdienst behandelt, ehe er für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus kam. Dort wurde ihm auch eine Blutprobe entnommen. Denn bei der Unfallaufnahme hatten die Polizisten bemerkt, dass der 62-Jährige nach Alkohol roch. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Mann einen Wert von 2,09 Promille. Die Polizei nahm wegen des Unfalls und wegen der Trunkenheitsfahrt Anzeigen gegen den Motorradfahrer auf.