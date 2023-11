Mit mehr als zwei Promille unterwegs Betrunkener Radfahrer stürzt und bleibt auf Straße liegen

Ein stark betrunkener Radfahrer hat sich am frühen Mittwochmorgen bei einem Sturz leicht verletzt. Der Mann war in der Charlottenstraße in der Innenstadt zu Fall gekommen. Als Passanten den Radfahrer entdeckten, lag er am Boden und war nicht ansprechbar.

Die alarmierten Polizisten stellten bei dem Gestürzten Alkoholgeruch fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab nach Angaben der Polizeidirektion West einen Wert von 2,2 Promille. Die Einsatzkräfte brachten den Betrunkenen in eine Klinik, dort wurde dem Mann auch eine Blutprobe entnommen.

Die Polizisten untersagtem dem Radfahrer die Weiterfahrt und leiteten eine Strafanzeige ein. Wenn Radfahrerinnen oder Radfahrer mit 1,6 Promille oder mehr unterwegs sind, liegt eine Straftat vor. Man gilt dann dann als absolut fahruntüchtig.