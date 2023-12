Mitarbeiter mit Pistole bedroht Maskierter überfällt Laden in Potsdam – Zeugen gesucht

Ein Unbekannter hat am Samstagnachmittag in Potsdam in der Brandenburger Vorstadt ein Geschäft überfallen und einen Mitarbeiter mit einer Pistole bedroht. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte der Täter den 22-Jährigen mit vorgehaltener Waffe aufgefordert, die Einnahmen des Ladens in der Geschwister-Scholl-Straße herauszugeben. Allerdings heimste der maskierte Mann keine Beute ein. Denn als Kunden das Geschäft betraten, ergriff er die Flucht. Den Angaben zufolge lief er in Richtung Nansenstraße.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Unbekannten blieb erfolglos. Die Polizei ermittelt wegen versuchter räuberischer Erpressung und sucht Zeugen. Der Vorfall ereignete sich gegen 16 Uhr. Der Täter ist laut des Mitarbeiters des Geschäfts rund 1,85 Meter groß. Er hatte eine graue Jacke und Jeans an. Sein Gesicht war aufgrund seiner schwarzen Maske nicht zu erkennen. Zudem trug er eine Kapuze. Er sprach akzentfrei Deutsch.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Potsdam unter der Telefonnummer (0331) 5508-0 entgegen. Auch das Online-Hinweisformular unter polbb.eu/Hinweis kann genutzt werden.